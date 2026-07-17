Afiliados, jubilados y profesionales de la salud se manifestaron frente a la sede del PAMI en Salta para exigir respuestas por las prestaciones médicas. Denunciaron demoras, deficiencias en la atención y pidieron garantizar una cobertura digna para los beneficiarios.

Jubilados, afiliados y profesionales de la salud realizaron una protesta este jueves frente a la sede del PAMI en Salta para reclamar por la situación de las prestaciones médicas y exigir respuestas a las autoridades nacionales del organismo.

Durante la manifestación, la médica Raquel Llanes explicó que el reclamo busca defender tanto los derechos de los trabajadores como la atención que reciben los afiliados del instituto.

«Estamos solo dos médicos acá haciendo protesta. La lucha es de todos y el cargo lo luchamos entre todos. No nos vamos», expresó durante una entrevista con ElOnceTV.

La profesional sostuvo que las dificultades en el funcionamiento del sistema repercuten directamente en la calidad de atención de los jubilados y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

Además, remarcó la necesidad de garantizar una atención adecuada para los beneficiarios del PAMI y sostuvo que los adultos mayores «merecen tener una vejez digna y poder disfrutar de esta etapa de su vida».

La protesta tuvo lugar en las puertas de la sede del organismo en la capital salteña y se centró en el pedido de mejoras en las prestaciones médicas, la continuidad de la atención y respuestas concretas para los afiliados, quienes aseguran enfrentar crecientes dificultades para acceder a los servicios de salud.