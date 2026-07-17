El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá presentar explicaciones ante la Justicia por presuntas inconsistencias detectadas entre su patrimonio declarado y la evolución de sus ingresos. La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien considera que existen diferencias que requieren una justificación detallada antes de definir los próximos pasos de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa se centra en el análisis de las declaraciones juradas, bienes, gastos, inversiones y movimientos financieros de Adorni y de su entorno familiar. Entre las medidas ordenadas figuran peritajes contables, informes bancarios y el relevamiento de operaciones con criptomonedas, además de un estudio sobre la evolución de su patrimonio desde que asumió funciones públicas.

Los investigadores buscan determinar si el crecimiento patrimonial registrado durante los últimos años puede ser explicado con ingresos declarados o si existen activos cuyo origen no fue debidamente justificado. También se analiza la compra de inmuebles, movimientos bancarios, deudas y consumos que forman parte del expediente judicial.

Según la investigación, Adorni deberá responder sobre distintos puntos señalados por la fiscalía, que detectó inconsistencias entre la información presentada en sus declaraciones patrimoniales y otros registros obtenidos durante la instrucción de la causa. Tras recibir esas explicaciones, el fiscal evaluará si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o formular un requerimiento judicial.

Desde el entorno del funcionario sostienen que todas las operaciones tienen respaldo documental y que el incremento patrimonial puede justificarse. Sin embargo, la fiscalía considera necesario completar el análisis antes de resolver la situación procesal del jefe de Gabinete.

La causa continúa en etapa de investigación y las explicaciones que presente Adorni serán consideradas una instancia clave para determinar si las diferencias detectadas tienen una justificación suficiente o si corresponde profundizar el expediente con nuevas medidas judiciales.