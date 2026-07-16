El Gobierno nacional comenzó a coordinar con la Ciudad de Buenos Aires un amplio operativo de seguridad ante un eventual recibimiento de la Selección argentina en caso de consagrarse campeona del Mundial 2026.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cómo será el regreso del plantel ni sobre un posible recorrido por las calles porteñas, la Casa Rosada ya trabaja en distintos escenarios para garantizar la organización y evitar los inconvenientes registrados durante los festejos por el título obtenido en Qatar 2022.

La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, inició contactos con el Gobierno de la Ciudad y con las fuerzas de seguridad para diseñar un esquema que contemple el arribo de la delegación, los traslados y la eventual movilización de miles de hinchas. La coordinación incluye a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de la Ciudad y, en caso de ser necesario, a la Policía Bonaerense y otras fuerzas federales.

Uno de los principales aspectos que todavía resta definir es el aeropuerto por el que ingresará la delegación nacional. Esa decisión será clave para determinar el operativo, ya que modificará los cortes de tránsito, los corredores de seguridad y el recorrido previsto para trasladar al plantel. Mientras tanto, el Gobierno trabaja con distintas alternativas para poder adaptarse rápidamente a la decisión que adopten los jugadores y el cuerpo técnico.

Además, en la Casa Rosada analizan la posibilidad de recibir a la Selección en Balcarce 50 si el equipo acepta el ofrecimiento realizado por el presidente Javier Milei. Incluso, el mandatario ya manifestó que pondrá a disposición el edificio presidencial para que los futbolistas puedan saludar a los hinchas, aunque hasta el momento no hubo una respuesta formal por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni del plantel.

Las autoridades nacionales remarcan que el objetivo principal es garantizar la seguridad y evitar el desborde que se produjo durante la caravana de los campeones del mundo en 2022, cuando la masiva convocatoria obligó a modificar sobre la marcha el recorrido previsto. Por ese motivo, buscan que todas las decisiones sean coordinadas entre Nación, Ciudad y las distintas fuerzas de seguridad antes del regreso de la delegación.

Mientras la Selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial frente a España, el Ejecutivo continúa ajustando los detalles del operativo y permanece a la espera de conocer cuál será la decisión del plantel respecto de los festejos en caso de conquistar un nuevo título mundial.