El Gobierno sufrió un nuevo revés en el Senado luego de que la Unión Cívica Radical (UCR) rechaza acompañar la reforma de la Ley de Tierras, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo dentro del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

Sin el respaldo del bloque radical, La Libertad Avanza no consiguió los votos necesarios y decidió retirar el proyecto del temario para evitar una derrota en el recinto.

La propuesta buscaba modificar la legislación vigente para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Entre los principales cambios se encontraba la derogación de los límites establecidos por la Ley 26.737, que actualmente fija un porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras y establece restricciones sobre zonas consideradas estratégicas para el país.

En la previa de la sesión, el oficialismo mantuvo negociaciones con distintos bloques dialoguistas para intentar reunir el apoyo necesario. Sin embargo, la UCR resolvió no acompañar la iniciativa y esa decisión terminó siendo determinante para que el proyecto no pudiera avanzar en el Senado.

Frente a la falta de los votos necesarios, el Gobierno optó por retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras del debate legislativo. La medida evitó una derrota parlamentaria, aunque dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el oficialismo para conseguir consensos en la Cámara alta, donde continúa dependiendo del respaldo de otros espacios políticos para impulsar sus principales reformas.

La iniciativa formaba parte de un paquete de medidas orientadas a desregular distintos aspectos vinculados a la propiedad privada y al mercado de tierras. No obstante, las diferencias con la oposición y la falta de acuerdo entre algunos sectores considerados aliados impidieron que el proyecto prosperara.

Ahora, el Gobierno buscará reabrir las negociaciones una vez finalizado el receso legislativo con el objetivo de sumar los apoyos necesarios y volver a impulsar la reforma en una futura sesión del Senado.