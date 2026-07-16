Luego de la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el Gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue a la AFA por la exhibición de una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos en el campo de juego.

El reclamo sostiene que el mensaje constituye una manifestación política prohibida por el reglamento del organismo que rige el fútbol mundial.

La bandera fue desplegada por varios jugadores argentinos tras el triunfo por 2 a 1 en Atlanta, en un encuentro cargado de simbolismo por la histórica rivalidad entre ambos países. El gesto generó una rápida reacción de autoridades británicas, que pidieron una investigación formal y eventuales sanciones contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde Londres argumentaron que el Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competencias oficiales. Funcionarios británicos consideraron que la bandera vulneró ese principio de neutralidad y reclamaron que el organismo analice lo ocurrido.

Si bien la FIFA aún no anunció una decisión oficial, distintos antecedentes indican que este tipo de situaciones suele derivar en la apertura de expedientes disciplinarios y, eventualmente, en sanciones económicas para las federaciones involucradas. Especialistas en reglamentos deportivos consideran poco probable que el episodio tenga consecuencias deportivas para la Selección antes de la final del Mundial.

La polémica volvió a poner en primer plano el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y sumó un nuevo capítulo a la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, apenas días antes de la definición del campeonato frente a España.