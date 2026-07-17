Un peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia detectó serias inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito iniciada tras el escándalo del “Yategate”. El informe, ordenado por el juez federal Luis Armella, también analizó el patrimonio de su ex esposa, Jesica Cirio, y reveló diferencias que ahora serán evaluadas por la Justicia.

Según el peritaje, una gran cantidad de los gastos realizados por Insaurralde y Cirio carecen de documentación respaldatoria, lo que impide justificar el origen de los fondos utilizados para sostener su estilo de vida. Entre las erogaciones examinadas figuran viajes de lujo, propiedades, vehículos, la boda de la pareja y el viaje a Marbella junto a Sofía Clerici que dio origen a la investigación.

Los especialistas también detectaron que, en distintos períodos —entre ellos 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023—, los gastos de Cirio superaron ampliamente los ingresos que declaró oficialmente. Para los peritos, esa diferencia podría indicar la existencia de fuentes de financiamiento no identificadas, aunque aclararon que la determinación de un eventual delito corresponde al juez de la causa.

Además, el informe encontró inconsistencias entre las declaraciones fiscales, los movimientos bancarios y los registros patrimoniales de los investigados. Esas diferencias podrían reforzar la hipótesis de maniobras destinadas a ocultar el origen de parte de los fondos utilizados por la ex pareja.

El peritaje constituye una de las pruebas más relevantes de la investigación y podría derivar en nuevas medidas judiciales. La causa continúa bajo la órbita del juez Armella y del fiscal Sergio Mola, quienes deberán evaluar si las conclusiones del informe justifican nuevas indagatorias o imputaciones.

La investigación por enriquecimiento ilícito permanece abierta y el resultado de este informe contable será clave para definir los próximos pasos del expediente, que analiza si el patrimonio y el nivel de gastos de Insaurralde y su entorno pueden ser explicados con sus ingresos declarados.