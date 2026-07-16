La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves una reunión en la Casa Rosada con legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza (LLA), en un encuentro centrado en la situación de la Ciudad de Buenos Aires y en la planificación política del espacio de cara a las elecciones de 2027.

Del encuentro participaron la presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, diputados de la Ciudad y referentes técnicos del espacio. Si bien inicialmente estaba previsto que también asistieran dirigentes bonaerenses, finalmente la reunión quedó limitada a representantes del distrito porteño.

Durante la reunión, los legisladores le transmitieron a Karina Milei su preocupación por el estado de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los principales reclamos mencionaron los problemas de higiene urbana por la acumulación de residuos en distintos barrios, las dificultades en el tránsito y la conectividad debido a las barreras ferroviarias, y la falta de desarrollo e inversión en la zona sur de la Capital Federal.

Además del diagnóstico sobre la situación actual, los equipos técnicos presentaron una serie de proyectos de ley que La Libertad Avanza buscará impulsar en la Legislatura porteña para abordar esas problemáticas.

También se analizaron los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno del espacio, con el objetivo de consolidar una propuesta competitiva para disputar el Ejecutivo porteño en 2027.

El encuentro fue interpretado como una señal de respaldo de Karina Milei al armado político del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito gobernado por el PRO donde La Libertad Avanza busca fortalecer su presencia y posicionarse como una alternativa de gobierno en los próximos años.