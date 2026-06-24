Defensa Civil informó que las rutas nacionales y provinciales permanecen habilitadas, aunque recomendó circular con máxima atención por bajas temperaturas, poca visibilidad, deterioro de calzadas y trabajos viales en distintos puntos de la provincia.

Las bajas temperaturas y las condiciones climáticas adversas obligan a extremar las precauciones al circular por las rutas de Salta. El último reporte de Defensa Civil indicó que los principales corredores se encuentran transitables, aunque presentan distintos inconvenientes.

Entre los problemas registrados se encuentran baches, banquinas deterioradas, animales sueltos, neblinas, presencia de escarcha y tareas de mantenimiento en varios sectores.

Uno de los corredores más afectados continúa siendo la Ruta Nacional 34, especialmente en los tramos que atraviesan los departamentos Orán y San Martín.

En esa zona se reportan baches de gran tamaño, sectores con falta de mantenimiento, banquinas irregulares y presencia de animales sobre la calzada.

Desde Defensa Civil recomendaron especial precaución en el tramo entre Tartagal y Salvador Mazza, donde se aconseja circular durante horarios de mayor visibilidad.

Restricciones y controles en otras rutas

En la Ruta Nacional 50 continúa el tránsito reducido a media calzada en cercanías del Río Pescado debido a trabajos de mantenimiento.

Además, se mantienen controles preventivos realizados por efectivos de Gendarmería Nacional.

Frío extremo en la zona cordillerana

La situación también requiere atención en los caminos de altura. La Ruta Nacional 51 presenta sectores con calzada irregular, presencia de maquinaria vial y condiciones meteorológicas complejas.

Entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico se realizan trabajos sobre badenes afectados por acumulación de sedimentos.

En esta región se registran temperaturas extremas, con valores cercanos a los -10 °C, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas adicionales antes de viajar.

Demoras en los Valles Calchaquíes

La Ruta Nacional 68 presenta demoras por controles de seguridad vial y presencia de personal policial.

También se reportaron sectores deteriorados entre La Merced y La Viña, además de advertencias por posibles deslizamientos en la zona de la Garganta del Diablo.

En la Ruta Nacional 40 continúan los trabajos con maquinaria pesada entre Cachi, Payogasta y La Poma, por lo que se solicita respetar la señalización provisoria.

Niebla y escarcha durante la mañana

Defensa Civil alertó además por la presencia de neblinas matinales en distintos sectores de la provincia.

Las zonas con mayor precaución incluyen la Circunvalación Oeste de la capital, la Ruta Provincial 33 hacia Cachi y caminos de los Valles Calchaquíes, donde también se registra formación de escarcha durante las primeras horas del día.

Las autoridades recordaron que las condiciones pueden cambiar rápidamente debido al clima y pidieron a los conductores circular con luces encendidas, reducir la velocidad y respetar las indicaciones en cada tramo.