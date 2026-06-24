La Justicia federal amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora busca determinar si también mantuvo contactos con una socia del arquitecto Matías Tabar luego de que se activara la causa. Los investigadores intentan establecer si existieron comunicaciones destinadas a coordinar versiones o influir sobre posibles testigos vinculados a las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá.

La nueva línea de investigación surgió a partir del análisis de mensajes y registros telefónicos incorporados al expediente. Según fuentes judiciales, los peritos revisan si Adorni se comunicó con una mujer que integraba una sociedad comercial con Tabar, el contratista que declaró haber cobrado 245 mil dólares en efectivo por las obras realizadas en la propiedad del funcionario.

La Justicia ya había comprobado que Adorni se puso en contacto con Tabar después de que comenzaran las actuaciones judiciales. El arquitecto declaró que el jefe de Gabinete le ofreció ayuda y que incluso existió una conversación telefónica luego de intercambiar mensajes temporales. Sin embargo, el empresario aseguró que finalmente decidió no avanzar con ningún tipo de coordinación.

Los investigadores buscan reconstruir todas las comunicaciones posteriores al inicio de la causa y determinar si hubo intentos de influir en los testimonios o de unificar estrategias entre las personas involucradas. Para ello, continúan analizando teléfonos celulares y documentación secuestrada durante los últimos meses.

Mientras tanto, desde el entorno de Adorni niegan cualquier irregularidad y sostienen que las conversaciones mantenidas fueron de carácter personal y sin relación con la investigación. El oficialismo continúa respaldando al jefe de Gabinete, aunque el caso sigue generando tensiones políticas y repercusiones dentro de La Libertad Avanza.

La nueva hipótesis representa otro frente para la situación judicial del funcionario, en una causa que continúa sumando pruebas y que mantiene bajo análisis el origen de los fondos utilizados para financiar las refacciones de su vivienda y las relaciones con quienes participaron de la obra