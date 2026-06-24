Bajo la presión generada por el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno busca recuperar la iniciativa política en la Cámara de Diputados con la aprobación de dos proyectos económicos considerados prioritarios por la Casa Rosada. El oficialismo apuesta a volver a centrar la agenda en la gestión y desplazar el foco de las investigaciones judiciales que afectan a uno de sus principales funcionarios.

La estrategia del oficialismo contempla avanzar con la media sanción del denominado “Súper RIGI”, un régimen orientado a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y nuevas industrias. El proyecto establece un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares y busca otorgar incentivos y estabilidad jurídica a los capitales que desembarquen en el país.

La segunda iniciativa apunta a ratificar los acuerdos alcanzados con los acreedores que no ingresaron al canje de deuda posterior al default de 2001. La propuesta autoriza al Estado nacional a cancelar obligaciones por unos 171 millones de dólares y ya cuenta con dictamen favorable en las comisiones correspondientes.

Mientras tanto, la oposición mantiene la presión sobre Manuel Adorni e insiste con avanzar en su interpelación. Si bien la sesión impulsada para tratar el tema no consiguió quórum, distintos bloques anticiparon que continuarán promoviendo medidas para que el funcionario vuelva a dar explicaciones ante el Congreso.

En respuesta, La Libertad Avanza decidió reforzar su presencia parlamentaria y ordenó a sus legisladores participar activamente en las comisiones que analizarán los pedidos de interpelación. La intención del oficialismo es evitar que el debate político quede monopolizado por el caso Adorni y recuperar protagonismo a través de la agenda económica.

Con el respaldo de Martín Menem y la búsqueda de acuerdos con sectores dialoguistas, el Gobierno espera obtener una victoria legislativa que le permita mostrar capacidad de gestión y atravesar una de las semanas más complejas desde que estalló la crisis política alrededor del jefe de Gabinete.