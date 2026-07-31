El creador de Circo Ánima recibió reconocimientos de autoridades provinciales y municipales, mientras que el espectáculo fue declarado de Interés Municipal por su aporte artístico, cultural y turístico. El elenco destacó el mensaje de la obra y el cálido recibimiento del público salteño.

La llegada de «Abre tus Alas» a Salta dejó mucho más que el estreno de un espectáculo de primer nivel. Antes de la primera función, Flavio Mendoza fue homenajeado por autoridades provinciales y municipales en reconocimiento a su trayectoria y al impacto que Circo Ánima genera en cada ciudad que visita.

En ese marco, el artista fue distinguido como Visitante Destacado y recibió el reconocimiento como Embajador Turístico de la Provincia de Salta. Además, «Abre tus Alas» fue declarado de Interés Municipal mediante el Decreto N.º 0311, una distinción que destaca el aporte cultural, artístico y turístico de una producción que combina circo, teatro, música, acrobacias y tecnología en una experiencia pensada para toda la familia.

Lejos de tratarse únicamente de un espectáculo, Circo Ánima se convirtió en una de las producciones más importantes del país, con una puesta en escena que reúne a más de 35 artistas y una infraestructura de gran nivel. Pero quienes forman parte del proyecto aseguran que el verdadero diferencial está en la historia que buscan contar.

Para el director artístico, Franco Friguglietti, «Abre tus Alas» es una invitación a conectar con las emociones y a encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles.

«Habla literalmente de abrir el alma, de atravesar las tormentas que tenemos en la vida y entender que todos podemos atravesarlas y dejarlas fluir», expresó durante la presentación del espectáculo.

Ese mensaje se construye función tras función con un equipo que trabaja intensamente para que cada detalle salga a la perfección. La cantante Giuliana Piccioni explicó que el desafío va mucho más allá de interpretar las canciones.

«Es un gran desafío porque no es solo cantar, sino interpretar y acompañar todo lo que sucede alrededor. Hay muchísimo entrenamiento y mucha disciplina», comentó.

La artista también aprovechó para dejar un mensaje dirigido a quienes sueñan con dedicarse al mundo del espectáculo.

«Nunca se rindan, nunca dejen de intentar. Estudien», expresó.

El bailarín y coreógrafo Leo Sosa también destacó el recibimiento que tuvo la compañía desde su llegada a la provincia.

«Estamos muy contentos con el cálido aplauso del público salteño, que nos recibe con mucho amor acá en la carpa», aseguró.

Además, resaltó que muchos de los trapecistas que integran el elenco crecieron dentro de familias circenses, continuando una tradición que pasó de generación en generación y que hoy se refleja sobre el escenario.

Las distinciones otorgadas a Flavio Mendoza y a «Abre tus Alas» reflejan el lugar que ocupa hoy Circo Ánima dentro de la escena cultural argentina. Más allá del reconocimiento a una trayectoria, ponen en valor una propuesta que apuesta por recorrer el país con espectáculos de gran nivel y que, en cada ciudad que visita, también impulsa la actividad cultural y turística.

Con funciones que ya despertaron el entusiasmo del público salteño, «Abre tus Alas» demuestra que el circo moderno no solo sorprende por su despliegue, sino también por las historias que cuenta y las emociones que deja una vez que baja el telón.