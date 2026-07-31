La posibilidad de una candidatura de Patricia Bullrich para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 volvió a cobrar fuerza dentro de La Libertad Avanza. En la Casa Rosada valoraron positivamente las recientes declaraciones de la senadora y aseguran que reactivaron el debate interno sobre la estrategia electoral del oficialismo para los próximos comicios.

En el entorno presidencial consideran que Bullrich es una de las dirigentes con mayor nivel de conocimiento y potencial electoral para disputar el principal bastión del PRO. Sin embargo, reconocen que esa alternativa no sería la que más entusiasma a la propia dirigente, quien mantiene abiertas distintas opciones de cara a 2027.

La propia Bullrich afirmó que podría competir por la Ciudad y aseguró que tiene «una fe bárbara» en sus posibilidades, aunque aclaró que cualquier definición dependerá de la decisión que tome el presidente Javier Milei. También volvió a plantear la necesidad de construir un acuerdo político con el PRO, la UCR y otros sectores para ampliar la base de apoyo del oficialismo.

Dentro del Gobierno, la discusión no se limita al escenario porteño. Algunos integrantes de la mesa política también mencionan a Bullrich como una posible compañera de fórmula de Milei para las elecciones presidenciales de 2027, al considerar que podría aportar experiencia, estructura política y respaldo de parte del electorado que anteriormente acompañó a Juntos por el Cambio.

Las especulaciones conviven con las tensiones que la senadora mantuvo en los últimos meses con algunos integrantes del círculo más cercano al Presidente. En la Casa Rosada existen diferencias sobre su rol en el oficialismo, aunque distintos funcionarios sostienen que Bullrich continúa siendo una figura clave para la estrategia legislativa y mantiene una relación directa con Milei.

Mientras tanto, La Libertad Avanza continúa negociando su estrategia para las elecciones porteñas. El oficialismo mantiene conversaciones con el PRO para explorar un eventual acuerdo, aunque también analiza presentar un candidato propio. En ese contexto, el nombre de Patricia Bullrich vuelve a posicionarse como una de las principales alternativas para encabezar la oferta electoral del espacio en la Ciudad de Buenos Aires.