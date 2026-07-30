El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei para endurecer la política migratoria comenzó a generar debate por el alcance de sus modificaciones y la interpretación de algunos conceptos incorporados a la Ley de Migraciones. Si bien la norma habilita el rechazo del ingreso o la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina, también deja abiertas dudas sobre cómo se aplicarán esos criterios en la práctica.

La principal modificación incorpora una nueva causal para impedir el ingreso al país de ciudadanos extranjeros que hayan emitido, de manera oral o escrita, mensajes de odio contra el pueblo argentino o contra un argentino por su nacionalidad. Además, el decreto amplía las facultades del Estado para cancelar residencias y ordenar expulsiones cuando esas conductas sean cometidas por personas que ya se encuentren en territorio nacional.

El texto también contempla sanciones para quienes inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos que impliquen el ultraje de los símbolos patrios. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es proteger el orden público y responder a las manifestaciones hostiles registradas contra la Argentina en los últimos meses, especialmente tras el Mundial 2026.

No obstante, el decreto incorpora una excepción destinada a resguardar la libertad de expresión. En ese sentido, aclara que las críticas de carácter político, ideológico, académico, artístico o periodístico no podrán ser consideradas, por sí solas, como causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de una persona extranjera.

Uno de los principales interrogantes que plantean especialistas en derecho es la falta de definiciones precisas sobre qué debe entenderse por «mensaje de odio» o por «ultraje» a los símbolos nacionales. La ausencia de criterios objetivos podría abrir la puerta a interpretaciones diferentes por parte de las autoridades migratorias y derivar en futuras discusiones judiciales sobre la aplicación de la norma.

El DNU forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsado por el Gobierno y comenzará a regir de manera inmediata, aunque su validez deberá ser analizada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y, eventualmente, por ambas cámaras del Congreso. Mientras tanto, el alcance de las nuevas facultades otorgadas a la Dirección Nacional de Migraciones promete convertirse en uno de los puntos más debatidos de la iniciativa.