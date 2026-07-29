El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno trabaja en la organización de una misión oficial a China junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de profundizar las negociaciones comerciales entre ambos países. Aunque todavía no hay una fecha definida, el funcionario aseguró que la intención es concretar el viaje antes de fin de año.

Quirno explicó que la visita dependerá del avance de las conversaciones que actualmente mantienen ambos gobiernos y de la resolución de distintos temas que siguen en agenda. En ese marco, sostuvo que el viaje será una instancia clave para fortalecer el vínculo económico con Beijing y avanzar en acuerdos vinculados al comercio bilateral.

El canciller remarcó que la relación entre la Argentina y China “está bien” y aseguró que existe un diálogo permanente con las autoridades del gobierno de Xi Jinping. Además, señaló que la delegación oficial viajará antes que el presidente Javier Milei y expresó su expectativa de que esa misión pueda concretarse durante este año.

La gira se enmarca en una etapa de negociaciones con el gigante asiático que incluye, entre otros temas, la continuidad del swap de monedas entre ambos bancos centrales. Semanas atrás, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, mantuvo reuniones en Shanghái para avanzar en ese mecanismo financiero, cuyo vencimiento está previsto para agosto.

Si bien el eventual viaje de Milei a China fue anunciado en distintas oportunidades desde fines de 2024, todavía no cuenta con una fecha confirmada. De acuerdo con Quirno, la prioridad es que la misión encabezada por Caputo, Karina Milei y la Cancillería permita destrabar cuestiones comerciales antes de una visita presidencial.

China continúa siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina y ocupa el segundo lugar detrás de Brasil. Según los últimos datos oficiales, representa cerca del 10% de las exportaciones argentinas y más del 23% de las importaciones, aunque el intercambio comercial mantiene un saldo deficitario para el país. En ese contexto, el Gobierno busca profundizar el vínculo económico y ampliar las oportunidades de comercio e inversión.