El presidente Javier Milei encabezará este jueves una cadena nacional para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las principales iniciativas económicas de su gestión. El mensaje será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y se emitirá a las 20, con el objetivo de explicar los alcances de los cambios que el Gobierno enviará al Congreso.

El mandatario estará acompañado por integrantes del equipo económico durante la grabación del mensaje, que buscará exponer las razones de la reforma y el impacto que, según el oficialismo, tendrá sobre la estabilidad monetaria. Desde la Casa Rosada consideran que se trata de un proyecto central para consolidar el programa económico y reforzar el proceso de desaceleración de la inflación.

La iniciativa propone modificar la misión del Banco Central para que su principal objetivo sea preservar el valor de la moneda. Además, establece nuevas restricciones al financiamiento monetario del Tesoro, limita la posibilidad de emitir dinero para cubrir el déficit fiscal y endurece las condiciones para la designación y remoción de las máximas autoridades de la entidad.

Otro de los ejes de la reforma apunta a fortalecer la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. El Gobierno sostiene que esos cambios permitirán dotar de mayor previsibilidad a la política monetaria y evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión como mecanismo de financiamiento del gasto público.

Tras la presentación presidencial, el proyecto será remitido al Congreso para su tratamiento legislativo. En paralelo, la Casa Rosada buscará avanzar con el pliego de Santiago Bausili para garantizar su continuidad al frente del Banco Central bajo el nuevo esquema institucional previsto en la reforma.

Desde el oficialismo aseguran que la modificación de la Carta Orgánica representa una de las transformaciones más relevantes del programa económico de Javier Milei. Con la cadena nacional, el Presidente intentará explicar los fundamentos de la iniciativa y sumar respaldo político antes del inicio del debate parlamentario.