La Justicia de Estados Unidos iniciará este jueves una nueva etapa en la investigación sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el comienzo de las declaraciones testimoniales ante un Gran Jurado en Miami. La instancia será clave para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una eventual acusación formal por delitos como lavado de dinero y fraude bancario.

Las audiencias serán de carácter reservado y estarán a cargo de fiscales federales del Distrito Sur de Florida y del Departamento de Justicia estadounidense. En esta etapa fueron convocados testigos para aportar documentación y testimonios relacionados con la empresa TourProdEnter LLC, firma que se encuentra bajo investigación por su presunta participación en operaciones vinculadas a la explotación comercial de la Selección Argentina en el exterior.

Según trascendió, la Justicia estadounidense solicitó a los comparecientes que entreguen registros comerciales, documentación financiera y comunicaciones mantenidas con integrantes de la conducción de la AFA, entre ellos su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el dirigente Diego Lucero y el empresario teatral Javier Faroni. El objetivo es reconstruir el circuito de fondos administrados por la firma investigada.

La investigación busca establecer si parte de los ingresos obtenidos por contratos de patrocinio y amistosos internacionales fueron canalizados mediante estructuras societarias que habrían operado en territorio estadounidense. Los investigadores estiman que TourProdEnter administró alrededor de 300 millones de dólares desde 2021, provenientes de acuerdos comerciales vinculados con la Selección nacional.

En los últimos días, la AFA negó oficialmente que Claudio Tapia y otros directivos hayan sido citados personalmente a declarar. Sin embargo, la entidad no desmintió la existencia de la investigación judicial ni las medidas dispuestas por las autoridades estadounidenses respecto de terceros vinculados al expediente.

El inicio de las declaraciones testimoniales representa uno de los pasos más importantes de la causa hasta el momento. Una vez finalizada esta etapa, los fiscales analizarán las pruebas reunidas para definir si corresponde formular cargos o profundizar la investigación, un proceso que podría extenderse durante varios meses antes de una resolución definitiva.