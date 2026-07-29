El Gobierno avanzará con una estrategia legislativa para garantizar la continuidad de Santiago Bausili al frente del Banco Central una vez que el Congreso trate la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. La Casa Rosada buscará primero aprobar los cambios impulsados por el presidente Javier Milei y, recién después, intentará conseguir el aval del Senado para formalizar la designación del actual titular del organismo.

La iniciativa responde a la decisión del oficialismo de consolidar el esquema de conducción del Banco Central sin modificar el nombre de quien hoy lidera la autoridad monetaria. En el Ejecutivo descartan negociar otro candidato con la oposición dialoguista y sostienen que la prioridad es fortalecer institucionalmente la permanencia de Bausili.

Según el plan del Gobierno, la reforma de la Carta Orgánica será tratada en primer término porque constituye uno de los principales proyectos económicos de la gestión. La propuesta busca limitar el financiamiento monetario del Tesoro, establecer como objetivo central la preservación del valor de la moneda y endurecer las condiciones para remover al presidente y al directorio del Banco Central.

Bausili ejerce la presidencia del Banco Central en comisión desde el 11 de diciembre de 2023. Su pliego fue enviado al Senado pocos días después de su designación, pero aún permanece pendiente de tratamiento en la Comisión de Acuerdos. De obtener la aprobación parlamentaria, no iniciará un nuevo mandato de seis años, sino que completará el período institucional vigente, que finaliza el 23 de septiembre de 2028.

La legislación vigente establece que las máximas autoridades del Banco Central deben ser designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y que su mandato dura seis años, con posibilidad de reelección. Mientras ese trámite se encuentra pendiente, la normativa permite que los funcionarios ejerzan el cargo en comisión, un mecanismo utilizado por distintos gobiernos en las últimas décadas.

Desde la Casa Rosada aseguran que la continuidad de Bausili forma parte del programa económico impulsado por Javier Milei y que no será utilizada como moneda de negociación durante el debate parlamentario. La intención oficial es aprobar primero la reforma del Banco Central y, posteriormente, reunir los apoyos necesarios para ratificar al actual presidente de la entidad y consolidar el nuevo esquema institucional.