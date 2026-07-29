El canciller Pablo Quirno buscó descomprimir la crisis diplomática entre la Argentina y Brasil y expresó su deseo de que el embajador brasileño, Julio Bitelli, regrese a Buenos Aires una vez concluidas las consultas convocadas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El funcionario sostuvo que, pese a las diferencias políticas entre ambos mandatarios, no existe riesgo de una ruptura en la relación bilateral.

Las declaraciones se producen después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en la Argentina, una medida adoptada tras los cuestionamientos e insultos que el presidente Javier Milei dirigió contra Lula durante un acto político en San Pablo. La decisión fue interpretada como una señal de fuerte malestar por parte del gobierno brasileño.

Quirno remarcó que la Argentina distingue las diferencias ideológicas del vínculo institucional entre ambos países. En ese sentido, afirmó que la administración de Javier Milei no responderá a las declaraciones realizadas por funcionarios brasileños y aseguró que el objetivo es preservar el funcionamiento de la agenda bilateral.

El canciller también destacó la labor del embajador Bitelli y aseguró que el Gobierno espera que pueda retomar sus funciones en Buenos Aires lo antes posible. Según explicó, ambos países mantienen una extensa agenda de trabajo en materia comercial, económica y diplomática que continuará más allá del actual conflicto político.

La tensión entre ambos gobiernos se profundizó luego de que Milei calificara a Lula de “ladrón” y “presidiario” durante un acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. A raíz de esos dichos, el gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasilia para transmitir formalmente su malestar y evaluar los pasos a seguir en la relación bilateral.

Pese al endurecimiento del discurso político, desde la Cancillería argentina insistieron en que las relaciones institucionales y comerciales con Brasil continuarán con normalidad. El Gobierno busca evitar que el conflicto entre los presidentes tenga consecuencias sobre el vínculo entre ambos países, que mantienen uno de los intercambios económicos más importantes de la región.