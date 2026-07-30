El presidente Javier Milei grabó este jueves el mensaje que emitirá por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes de su gestión. Durante el discurso, el mandatario defendió los cambios impulsados por el Gobierno, cuestionó con dureza el funcionamiento histórico de la entidad y lanzó críticas contra distintos sectores de la dirigencia política.

La grabación se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios del equipo económico. Según trascendió, el mensaje hará eje en la necesidad de fortalecer la independencia del Banco Central, impedir el financiamiento monetario del Tesoro y establecer como objetivo exclusivo de la entidad la preservación del valor de la moneda.

En su intervención, Milei volvió a responsabilizar a distintos gobiernos por el uso de la emisión monetaria para financiar el gasto público y sostuvo que esa práctica fue una de las principales causas de la inflación en la Argentina. El Presidente insistirá en que la reforma busca impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar al Banco Central como herramienta de financiamiento del déficit fiscal.

Además de los cuestionamientos al sistema político, el mensaje incluirá referencias a los cambios institucionales previstos para la autoridad monetaria. Entre ellos se destacan la prohibición de emitir dinero para asistir al Tesoro, la eliminación de las Letras Intransferibles y nuevas reglas destinadas a garantizar una mayor autonomía del organismo frente al Poder Ejecutivo.

El discurso también contendrá algunos pasajes con un tono más personal y referencias inesperadas, en línea con el estilo que caracteriza al mandatario. Desde el entorno presidencial señalaron que Milei buscará explicar de manera didáctica los fundamentos de la reforma y reforzar el mensaje político antes de que el proyecto ingrese formalmente al Congreso para su tratamiento legislativo.

La cadena nacional será emitida este jueves por la noche y marcará el inicio de la estrategia oficial para impulsar una de las reformas económicas centrales del Gobierno. En la Casa Rosada confían en que la iniciativa abrirá un nuevo debate sobre el rol del Banco Central y permitirá consolidar el rumbo del programa económico impulsado por el Ejecutivo.