El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras los nuevos cuestionamientos que lanzó contra el presidente Javier Milei. El funcionario sostuvo que, si la titular del Senado no comparte el rumbo del Gobierno, debería “dar un paso al costado” y construir un proyecto político propio por fuera de la administración nacional.

Las declaraciones de Santilli se produjeron luego de que Villarruel criticara públicamente al Presidente por compartir en redes sociales una publicación de la diputada Lilia Lemoine. La vicepresidenta expresó su “genuina preocupación” por el estado de Milei y afirmó que le inquieta que el mandatario “replique insensateces e inventos”, profundizando la tensión interna que atraviesa el oficialismo.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete fue contundente al referirse a la situación. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, afirmó. Además, calificó como “una barbaridad” las expresiones de la vicepresidenta y consideró que sus críticas perjudican al Gobierno.

El nuevo enfrentamiento se suma a una serie de cruces que, en los últimos meses, profundizaron el distanciamiento entre Milei y Villarruel. Las diferencias se hicieron visibles tanto por el rol de la vicepresidenta en el Senado como por sus cuestionamientos a distintas decisiones del Ejecutivo y a referentes del círculo más cercano al Presidente.

Hasta el momento, Villarruel no respondió a las declaraciones de Santilli. Sin embargo, sus recientes publicaciones en redes sociales dejaron en evidencia el deterioro del vínculo con el mandatario y alimentaron las versiones sobre una ruptura política prácticamente irreversible dentro de la fórmula presidencial.

El cruce volvió a exponer la crisis interna que atraviesa La Libertad Avanza en momentos en que el Gobierno busca concentrarse en el avance de su agenda legislativa y económica. Mientras tanto, las diferencias entre el Presidente y la vicepresidenta continúan trasladándose al plano público y generan nuevas tensiones dentro del oficialismo.