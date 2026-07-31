El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, atribuyó la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta a las mafias dedicadas al tráfico de personas y sostuvo que estas organizaciones aprovecharon una reciente decisión judicial para engañar a miles de migrantes. El mandatario calificó la situación como una “violación de la integridad territorial de España” y aseguró que el Ejecutivo responderá con medidas para reforzar el control fronterizo.

Durante una visita a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sánchez explicó que las redes de tráfico difundieron información falsa sobre una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con las devoluciones de migrantes que ingresan a nado. Según el Gobierno español, esa interpretación alentó un ingreso masivo desde Marruecos que desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades.

Como parte de la respuesta oficial, el Ejecutivo anunció la instalación de una línea de boyas en la zona de El Tarajal para dificultar los cruces por vía marítima y facilitar la aplicación de los procedimientos de repatriación previstos por la legislación vigente. Además, se reforzó el despliegue de efectivos de seguridad y se trabaja junto a Marruecos para acelerar el retorno de quienes ingresaron de manera irregular.

La crisis dejó un elevado saldo humanitario y provocó el colapso de los servicios de acogida en Ceuta. Las autoridades locales estiman que decenas de miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas y que varias murieron durante el intento, mientras continúan las tareas de asistencia y control en la ciudad.

El episodio también generó repercusiones políticas y diplomáticas dentro de Europa. Algunos gobiernos reclamaron un endurecimiento de los controles fronterizos y cuestionaron la gestión migratoria de España, mientras que la Comisión Europea expresó su respaldo a la cooperación entre Madrid y Rabat para contener la situación.

Sánchez insistió en que la prioridad es desarticular las organizaciones criminales que promueven estos desplazamientos y evitar nuevas tragedias. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de combinar medidas de seguridad con la cooperación internacional para enfrentar una crisis que considera de alcance regional y con importantes consecuencias humanitarias.