Argentina se prepara para enfrentar un nuevo episodio del fenómeno climático El Niño que, según las proyecciones de los principales organismos meteorológicos internacionales, podría convertirse en uno de los más intensos registrados en las últimas décadas. Especialistas advierten que el evento comenzaría a consolidarse durante la primavera y alcanzaría su mayor impacto entre fines de 2026 y comienzos de 2027, con consecuencias sobre las lluvias, las temperaturas y la actividad productiva.

De acuerdo con los pronósticos, el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico favorecerá un aumento de las precipitaciones en gran parte del centro y noreste argentino, mientras que otras regiones podrían experimentar variaciones en los patrones habituales del clima. Este escenario incrementa el riesgo de inundaciones, tormentas intensas y crecidas de ríos, además de posibles afectaciones a la infraestructura y a las actividades agropecuarias.

Ante estas previsiones, organismos nacionales y provinciales comenzaron a reforzar los planes de prevención y monitoreo. Entre las medidas previstas se encuentran la limpieza de canales y desagües, el seguimiento permanente de los cursos de agua y la coordinación de protocolos de emergencia para responder con mayor rapidez ante eventuales contingencias climáticas.

Los especialistas también advirtieron que El Niño podría tener un fuerte impacto sobre la producción agrícola y ganadera. Si bien algunas zonas podrían beneficiarse por una mayor disponibilidad de agua, los excesos de lluvia durante etapas clave de la campaña agrícola podrían afectar la siembra, complicar la cosecha y provocar pérdidas económicas en distintas regiones del país.

Además de las consecuencias sobre el sector productivo, el fenómeno podría repercutir en el abastecimiento de agua, el funcionamiento de los servicios públicos y la salud de la población. Por ese motivo, los expertos recomiendan seguir la evolución de los pronósticos y adoptar medidas preventivas con anticipación, especialmente en las zonas con mayor riesgo de anegamientos o eventos meteorológicos severos.

Aunque todavía restan varios meses para el período de mayor intensidad, los organismos meteorológicos coinciden en que existen altas probabilidades de que El Niño alcance una magnitud excepcional. En ese contexto, las autoridades ya trabajan en estrategias para mitigar sus posibles efectos y reducir el impacto que podría tener sobre la población y las principales actividades económicas del país.