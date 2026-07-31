El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentada por el presidente Javier Milei y la definió como «la reforma más importante de los últimos cien años». El funcionario sostuvo que la iniciativa representa un cambio estructural para la economía argentina y aseguró que permitirá evitar que la emisión monetaria vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del gasto público.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales tras la cadena nacional del Presidente, Caputo destacó que el proyecto propone prohibir por ley el financiamiento del Tesoro mediante emisión de dinero, restablecer como objetivo exclusivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda y eliminar el traspaso de utilidades contables de la entidad al Estado.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que estas modificaciones buscan revertir prácticas que, según el Gobierno, contribuyeron durante décadas a la inflación y a la inestabilidad económica. En ese sentido, remarcó que fortalecer la independencia del Banco Central constituye una condición indispensable para consolidar el proceso de estabilización y brindar mayor previsibilidad a la política monetaria.

La reforma impulsada por el Ejecutivo también contempla nuevas reglas para la designación y remoción de las autoridades del Banco Central, con el objetivo de reducir la influencia política sobre la entidad. Además, limita la posibilidad de asistir financieramente al Tesoro, una de las principales modificaciones defendidas por el oficialismo.

Las declaraciones de Caputo se produjeron pocas horas después de que Milei presentará el proyecto por cadena nacional y anunciara su envío al Congreso. El Gobierno buscará ahora reunir los apoyos necesarios para aprobar una iniciativa que considera uno de los pilares de su programa económico y una herramienta clave para sostener la baja de la inflación.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a dotar de mayor autonomía al Banco Central y a establecer límites permanentes al financiamiento monetario del Estado. Con el respaldo explícito de Caputo, la Casa Rosada comenzó a reforzar su estrategia para defender el proyecto durante el debate legislativo que se iniciará en las próximas semanas.