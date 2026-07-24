El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá la próxima semana en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un encuentro marcado por la escalada del conflicto con Irán y la situación de seguridad en Medio Oriente.

La reunión será la primera entre ambos líderes desde el inicio de la guerra y buscará coordinar la estrategia conjunta frente al escenario regional. Netanyahu viajará a Washington el lunes y mantendrá un encuentro con Trump el martes, según confirmó la oficina del mandatario israelí.

Durante su visita también participará en el funeral del senador estadounidense Lindsey Graham, recientemente fallecido. El encuentro se desarrollará en un contexto de máxima tensión por la guerra con Irán, un conflicto que continúa generando preocupación internacional por el riesgo de una expansión regional.

Estados Unidos mantiene un fuerte respaldo político y militar a Israel, mientras ambos gobiernos evalúan los próximos pasos frente a la ofensiva iraní y las alternativas diplomáticas para reducir la escalada.

La reunión también estará centrada en la cooperación en materia de defensa y en el intercambio de información de inteligencia. Además, Trump y Netanyahu analizarán la situación en Gaza, el futuro de las negociaciones para un eventual cese de las hostilidades y el impacto que el conflicto está teniendo sobre la estabilidad de Medio Oriente.

El encuentro genera una fuerte expectativa internacional, ya que podría definir el rumbo de la coordinación entre Washington y Jerusalén en las próximas semanas. Analistas consideran que las decisiones que surjan de esta cumbre serán determinantes tanto para la evolución de la guerra con Irán como para la política exterior de Estados Unidos en la región.