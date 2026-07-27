El canciller de Brasil, Mauro Vieira, recibirá este lunes al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva.

La reunión se produce en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países, luego de los dichos del mandatario argentino durante un acto político en San Pablo.

La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tras considerar que las expresiones de Milei constituyeron una ofensa al presidente brasileño y a otras autoridades del país. Durante su participación en un encuentro del Partido Liberal, el jefe de Estado argentino calificó a Lula como “ladrón” y “presidiario”, además de lanzar críticas contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El encuentro entre Vieira y Raimondi busca obtener una explicación formal por parte del Gobierno argentino y representa un nuevo capítulo en el deterioro de la relación bilateral. La tensión ya había escalado durante el fin de semana, cuando Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, como señal de protesta por las declaraciones de Milei.

Pese al conflicto diplomático, desde la Casa Rosada reconocieron que existe malestar en el vínculo con Brasil, aunque descartaron que el episodio pueda afectar la relación comercial entre ambos países. El Gobierno argentino sostuvo que las diferencias políticas no modificarán el intercambio económico con el principal socio comercial de la Argentina en la región.

La reunión prevista para este lunes será seguida de cerca por ambos gobiernos y podría definir los próximos pasos de la relación diplomática. Analistas consideran que el episodio marca uno de los momentos de mayor tensión entre Buenos Aires y Brasilia desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.