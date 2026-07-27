El Gobierno nacional reconoció que existe un fuerte malestar en la relación con Brasil tras las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, desde la Casa Rosada aseguraron que el conflicto político no afectará el vínculo comercial entre ambos países, principal socio económico de la Argentina en la región.

Las tensiones se profundizaron luego de que Milei participará en un acto político en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, donde lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de “basura socialista”, “ladrón” y “presidiario”. Como respuesta, el Gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, y llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Fuentes del Gobierno argentino admitieron que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada de Milei a la Presidencia. No obstante, insistieron en que las diferencias se limitan al plano político y diplomático. “Lo diplomático y lo comercial corren por cuentas separadas en este caso”, señalaron desde Balcarce 50.

Desde el Ejecutivo también destacaron que Brasil continúa siendo un socio estratégico para la Argentina por el volumen del intercambio bilateral y la integración productiva entre ambos países. En ese sentido, remarcaron que existe interés en preservar los canales institucionales y evitar que el conflicto político termine repercutiendo en sectores clave como la industria automotriz, la energía y el comercio exterior.

Pese al reconocimiento del deterioro en el vínculo institucional, en la administración libertaria consideran que la situación no debería escalar más allá del intercambio diplomático. Funcionarios consultados sostuvieron que existe un “enorme malestar”, aunque descartaron que el episodio tenga consecuencias sobre el comercio bilateral, clave para ambas economías.

Mientras tanto, Brasil mantiene su reclamo formal por las declaraciones del mandatario argentino y espera las explicaciones que brindará el embajador Raimondi durante la reunión convocada por el canciller Mauro Vieira. El desenlace de ese encuentro será determinante para evaluar el futuro inmediato de la relación entre ambos gobiernos.