La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará esta semana a la Argentina en una visita que el Gobierno interpreta como un nuevo respaldo político a la gestión de Javier Milei. El viaje se producirá en un momento clave para la administración libertaria, que busca consolidar la confianza de los mercados y demostrar que podrá sostener su programa económico y financiero hasta 2027.

La agenda de Georgieva incluirá reuniones con el presidente Milei, integrantes del equipo económico y representantes del sector privado. Además, recorrerá Vaca Muerta, uno de los principales proyectos estratégicos del país, donde conocerá de primera mano el potencial de la industria energética y las inversiones previstas para los próximos años.

La visita de la titular del FMI se da pocos meses después de la aprobación del nuevo acuerdo entre el organismo y la Argentina, y es interpretada por el Ejecutivo como una señal de respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno. En la Casa Rosada consideran que la presencia de Georgieva refuerza la credibilidad del plan económico en un contexto de estabilidad cambiaria, desaceleración de la inflación y búsqueda de nuevas inversiones.

Otro de los ejes del viaje será analizar el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo y evaluar el avance de las reformas estructurales comprometidas por la Argentina. Si bien desde el organismo mantienen una postura técnica sobre el programa, la decisión de realizar una visita oficial es vista como un gesto político de apoyo en un momento de especial atención de los mercados internacionales.

Desde el Gobierno también esperan que la recorrida por Vaca Muerta sirva para exhibir el potencial exportador del sector energético y el papel que podría desempeñar en la generación de divisas durante los próximos años. La producción de petróleo y gas no convencional es uno de los pilares de la estrategia oficial para fortalecer las reservas y mejorar el frente externo de la economía.

La llegada de Georgieva coincide con una etapa en la que el Ejecutivo busca fortalecer su imagen ante los inversores internacionales y despejar dudas sobre la capacidad de cumplir con los compromisos financieros asumidos. En ese contexto, el Gobierno confía en que la visita de la titular del FMI contribuirá a enviar una señal de previsibilidad y confianza hacia los mercados.