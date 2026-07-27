El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió este lunes en defensa del presidente Javier Milei en medio de la creciente tensión diplomática con Brasil y cuestionó la reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tras los insultos del mandatario argentino. «Que no se rasguen las vestiduras», afirmó el funcionario, al sostener que durante la campaña presidencial de 2023 también hubo fuertes críticas desde el país vecino hacia el actual oficialismo.

Las declaraciones de Santilli se producen luego de que Milei calificara a Lula como «basura socialista» y «presidiario» durante un acto en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Los dichos del Presidente derivaron en un fuerte reclamo diplomático por parte de Brasil, que convocó al embajador argentino en Brasilia y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires.

En una entrevista televisiva, Santilli recordó que dirigentes brasileños participaron de actividades políticas en la Argentina durante la campaña de 2023 y apuntó contra quienes ahora cuestionan las expresiones de Milei. «Vinieron acá a hacer campaña, dijeron barbaridades del Presidente y pudieron hacer los recorridos que quisieron hacer», expresó, en referencia a las denuncias del oficialismo sobre una presunta colaboración de asesores brasileños con la candidatura de Sergio Massa.

El jefe de Gabinete también aseguró que durante la campaña electoral se difundieron versiones falsas sobre las propuestas del entonces candidato libertario y afirmó que existió una estrategia para desacreditarlo. «Decían que se iban a vender órganos y muchas otras barbaridades», sostuvo, al justificar el tono adoptado por el mandatario argentino en sus críticas hacia el gobierno brasileño.

Consultado por las consecuencias del conflicto bilateral, Santilli descartó que las diferencias políticas tengan un impacto sobre la relación económica entre ambos países. En ese sentido, destacó que Argentina y Brasil mantienen una larga tradición de integración comercial y que los vínculos entre las empresas privadas continuarán desarrollándose con normalidad, más allá del cruce diplomático entre ambos gobiernos.

Además, el funcionario vinculó la disputa con una diferencia de modelos políticos e ideológicos a nivel internacional y defendió el rumbo del Gobierno nacional. En ese marco, afirmó que la Argentina atraviesa una etapa de transformación económica y sostuvo que el país está «despertando» gracias a las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.