Organizaciones sociales y sindicales encabezarán este lunes una movilización frente al Ministerio de Economía en rechazo a la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien será recibida por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La protesta fue convocada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la CTA Autónoma, que cuestionan el vínculo del Gobierno con el organismo internacional y las políticas económicas impulsadas por la gestión libertaria.

La concentración comenzará a las 14 frente al Palacio de Hacienda y reunirá a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y militantes que manifestarán su rechazo a la presencia de la titular del FMI en el país. Desde la UTEP sostuvieron que la visita busca «profundizar la dependencia» de la Argentina con el organismo, mientras que la CTA convocó a movilizarse bajo la consigna de poner fin a la injerencia del Fondo en las decisiones económicas nacionales.

La protesta coincidirá con una intensa agenda oficial para Georgieva, quien mantendrá un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada y luego participará de una reunión de gabinete ampliado junto al Presidente y parte de su equipo económico. Para el Gobierno, la visita representa una nueva señal de respaldo internacional al programa económico y al rumbo de las reformas impulsadas desde diciembre de 2023.

Las organizaciones convocantes también anticiparon que durante la jornada reclamarán medidas para mejorar el poder adquisitivo de los salarios, reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables y frenar las políticas de ajuste. Además, cuestionaron las condiciones impuestas por el FMI en el marco del acuerdo vigente y advertieron sobre el impacto social de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo nacional.

La llegada de la titular del FMI se produce pocos meses después de la aprobación del nuevo acuerdo con el organismo y en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar la confianza de los mercados y atraer inversiones. Además de reunirse con funcionarios nacionales, Georgieva desarrollará una agenda pública que incluirá actividades vinculadas al sector económico y una visita a Vaca Muerta, considerada una de las principales apuestas del Gobierno para incrementar las exportaciones de energía.

Mientras tanto, las organizaciones sociales insistieron en que la movilización será pacífica, aunque buscará visibilizar el rechazo a las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La manifestación se desarrollará en un escenario de fuerte expectativa política y económica, ya que coincidirá con una de las visitas internacionales más relevantes para el Gobierno desde el inicio de la gestión.