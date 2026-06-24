En medio de la presión política y los pedidos de interpelación impulsados por la oposición, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió a los senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada y aprovechó el encuentro para ratificar su inocencia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Además, aseguró que mantiene el respaldo total del presidente Javier Milei y de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.

La convocatoria alcanzó a los 21 legisladores oficialistas de la Cámara Alta, aunque se realizó en tres tandas para facilitar las conversaciones. Participaron 17 senadores, mientras que entre las ausencias se destacó la de Patricia Bullrich. La presencia de Karina Milei fue interpretada como una nueva señal de apoyo al funcionario cuestionado.

Durante los encuentros, Adorni sostuvo ante los legisladores que “no robó” y remarcó que cuenta con la confianza del Presidente. También repasó los argumentos de su defensa y respondió consultas sobre las acusaciones en su contra. Los senadores, por su parte, expresaron respaldo y destacaron que el jefe de Gabinete presentó la documentación requerida y aún no fue citado a declarar.

Además de abordar la situación judicial, las reuniones sirvieron para coordinar la estrategia parlamentaria de cara al segundo semestre. El oficialismo busca avanzar con proyectos como la ley de propiedad privada y una serie de pliegos judiciales, mientras intenta neutralizar los intentos opositores de promover una interpelación o una moción de censura contra Adorni.

Desde el entorno del funcionario consideran que la ofensiva política perderá fuerza y confían en que el respaldo presidencial y el acompañamiento de los bloques aliados impedirán que prosperen las iniciativas impulsadas por la oposición. En la Casa Rosada sostienen que la prioridad es mantener la cohesión del espacio y concentrarse en la agenda legislativa.

Con estos encuentros, Adorni y Karina Milei buscaron transmitir una imagen de unidad dentro del oficialismo y reforzar la posición del jefe de Gabinete en uno de los momentos más complejos desde que comenzaron las investigaciones judiciales en su contra.