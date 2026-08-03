El turismo en Salta atraviesa una etapa de claroscuros. En entrevista con Radio Cadena Máxima, el especialista René Ramos señaló que la provincia recibió visitantes de alto nivel que se alojaron en hoteles de gran categoría, pero también se observaron plazas vacías y baja concurrencia en espacios públicos durante la última temporada de invierno.

Ramos ilustró la situación con un ejemplo comparativo: mientras en Jujuy se registraron largas filas en restaurantes, comercios y hasta en baños públicos, en Salta la plaza principal de Cafayate permanecía vacía y los locales gastronómicos no mostraban el mismo nivel de actividad. Este contraste, según el especialista, refleja la necesidad de fortalecer estrategias de comunicación y promoción para que la provincia pueda competir en igualdad de condiciones con destinos vecinos.

Además, advirtió que la falta de conexiones aéreas directas limita la competitividad de Salta frente a otros destinos más consolidados. Para revertir esta tendencia, Ramos insistió en la capacitación de periodistas y en la organización de fanpress —viajes de prensa para conocer y difundir destinos— como herramientas poderosas para visibilizar la oferta turística. “La prensa es la tercera pata indispensable junto al sector público y privado”, remarcó, subrayando que el turismo debe consolidarse como columna principal de la economía salteña.