El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes se reanudarán las conversaciones con Irán, luego de haber suspendido una ofensiva militar de gran escala que, según afirmó, estaba preparada para ejecutarse durante el fin de semana. El mandatario aseguró que optó por privilegiar la vía diplomática tras recibir pedidos de varios aliados de Washington que consideraron que aún existían posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán.

Durante declaraciones a bordo del Air Force One, Trump explicó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, promovieron una desescalada del conflicto y alentaron a Estados Unidos a retomar el diálogo. Según el presidente estadounidense, esas gestiones fueron determinantes para dejar sin efecto el ataque militar previsto y abrir una nueva instancia de negociación.

El mandatario señaló que las conversaciones comenzarán en las próximas horas y expresó su expectativa de alcanzar un entendimiento que permita reducir la tensión en Medio Oriente. No obstante, advirtió que su administración mantiene la capacidad militar para responder si las negociaciones fracasan y reiteró que Estados Unidos continuará presionando para impedir que Irán desarrolle armas nucleares y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, desde Teherán rechazaron la versión de Trump. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní aseguró que no existen negociaciones directas en marcha con Washington y negó que haya delegaciones iraníes viajando para mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses. Según el Gobierno iraní, cualquier avance dependerá de futuros acontecimientos y no de un diálogo ya acordado.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión regional, luego de varios meses de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán. La suspensión del ataque fue recibida con alivio por distintos gobiernos de la región, que temían una nueva escalada militar con consecuencias sobre la seguridad y el mercado energético internacional.

Aunque Trump se mostró optimista respecto del futuro de las negociaciones, persisten importantes diferencias entre ambas partes. La reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní continúan siendo los principales puntos de conflicto, por lo que el resultado del diálogo dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para acercar posiciones en las próximas semanas.