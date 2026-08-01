El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar públicamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el presidente Javier Milei y aseguró que se trata de una transformación histórica para el país. Además, sostuvo que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno consolidarán el proceso de estabilización y pronosticó que el oficialismo volverá a imponerse en las elecciones presidenciales de 2027.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Caputo calificó la iniciativa como «la reforma más importante de los últimos cien años» y compartió un mensaje que recibió de un gobernador, quien definió el proyecto como un momento «refundacional» para la Argentina. El ministro coincidió con esa descripción y afirmó que la modificación del funcionamiento del Banco Central marcará un antes y un después en la política económica del país.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la reforma permitirá impedir que futuros gobiernos financien el gasto público mediante emisión monetaria, fortalecerá la independencia del Banco Central y contribuirá a consolidar la baja de la inflación. Según explicó, esos cambios generarán mayor previsibilidad para la economía y mejores condiciones para atraer inversiones.

Caputo también expresó su confianza en el rumbo económico de la administración de Milei y aseguró que, si se mantienen las políticas actuales, el oficialismo llegará fortalecido a las próximas elecciones presidenciales. En ese sentido, pronosticó que el Presidente obtendrá un nuevo triunfo electoral en 2027 gracias a los resultados del programa económico y a la recuperación de distintos indicadores macroeconómicos.

Las declaraciones del ministro se produjeron luego de que Milei presentara por cadena nacional el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que ya ingresó al Congreso y que comenzará su tratamiento legislativo en las próximas semanas. El Gobierno considera que la propuesta es uno de los pilares de su agenda económica y buscará reunir los apoyos necesarios para convertirla en ley.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a garantizar la estabilidad monetaria de manera permanente y evitar que la emisión vuelva a utilizarse como herramienta para financiar el déficit fiscal. Con el respaldo explícito de Caputo, la Casa Rosada reforzó la defensa política del proyecto mientras se prepara para el debate parlamentario.