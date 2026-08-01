Con el respaldo explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Javier Milei comenzó a delinear una nueva etapa de reformas estructurales con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y trasladar la mejora de los indicadores macroeconómicos a la actividad cotidiana. Tras la visita de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, la Casa Rosada aceleró el diseño de un paquete de iniciativas que buscará debatir en el Congreso durante el segundo semestre del año.

Entre las prioridades del Ejecutivo figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ya enviada al Congreso, la profundización de la desregulación económica, modificaciones al sistema financiero y de seguros, cambios en el mercado de capitales y nuevas medidas destinadas a incentivar la inversión privada. El oficialismo considera que estas reformas son necesarias para consolidar la estabilidad económica alcanzada en los últimos meses y generar condiciones para un crecimiento sostenido.

La visita de Georgieva fue interpretada por el Gobierno como un fuerte respaldo político al programa económico. La titular del FMI destacó los avances logrados en materia fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de las reservas internacionales, aunque también remarcó la importancia de profundizar las reformas estructurales para sostener esos resultados en el tiempo.

En el Ministerio de Economía sostienen que el principal desafío de esta nueva etapa será lograr que la recuperación de la macroeconomía tenga impacto en la producción, el empleo y el consumo. Para ello, el equipo encabezado por Luis Caputo trabaja en medidas orientadas a facilitar el acceso al crédito, promover inversiones y mejorar la competitividad de distintos sectores productivos.

El Gobierno también buscará avanzar con reformas vinculadas al sistema tributario, la simplificación administrativa y la reducción de regulaciones que, según el oficialismo, dificultan el desarrollo de la actividad privada. La intención es presentar parte de esas iniciativas antes de fin de año, aprovechando el respaldo político recibido por parte del FMI y la mejora de algunos indicadores económicos.

Desde la Casa Rosada aseguran que el objetivo es consolidar una nueva etapa del programa económico, centrada no solo en el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, sino también en el crecimiento de la economía. Sin embargo, reconocen que el éxito de esa agenda dependerá de la capacidad del oficialismo para reunir consensos en el Congreso y avanzar con las reformas pendientes durante los próximos meses.