Durante una entrevista en Radio Cadena Máxima, el Licenciado René Ramos, representante de la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada (Asarpreture), destacó la importancia de la comunicación estratégica para posicionar destinos emergentes. En el marco del workshop “Comunicar para transformar destinos”, Ramos subrayó que el turismo requiere un trabajo conjunto entre el sector público, el privado y la prensa especializada.

La conversación incluyó también a Aldo Azarelli y Silvana Pereira, referentes de la Expo Turismo y Negocios de La Rioja, quienes remarcaron el potencial de su provincia con atractivos como el Parque Nacional Talampaya, la Laguna Brava y el histórico cable carril de Chilecito. Ambos resaltaron que la expo busca conectar prestadores turísticos, universidades y creadores de contenido, generando espacios de capacitación y negocios que fortalezcan la competitividad regional.

Expo Turismo y Negocios de La Rioja

La conversación incluyó también a Aldo Azarelli y Silvana Pereira, referentes de la Expo Turismo y Negocios de La Rioja, quienes remarcaron el potencial de su provincia con atractivos como el Parque Nacional Talampaya, la Laguna Brava y el histórico cable carril de Chilecito. Ambos resaltaron que la expo busca conectar prestadores turísticos, universidades y creadores de contenido, generando espacios de capacitación y negocios que fortalezcan la competitividad regional.

Ramos enfatizó que la prensa turística y los nuevos actores digitales, como influencers y generadores de contenido, son aliados clave para transformar la percepción de los destinos y atraer visitantes en un contexto de crisis económica. La propuesta apunta a consolidar corredores turísticos que integren provincias como Salta, La Rioja, Catamarca y San Juan, potenciando la identidad cultural y el desarrollo económico local.