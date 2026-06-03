La investigación por el crimen de Agostina Vega podría sumar nuevos imputados luego de que el abogado de la madre de la adolescente cuestionara el accionar de la propietaria del Ford Ka que utilizó Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio.

El abogado Carlos Nayi aseguró que la mujer “mintió” durante sus declaraciones y sostuvo que conocía la situación en la que se encontraba Barrelier cuando le facilitó el vehículo. Según afirmó, “sabía perfectamente que el hombre estaba investigado por la Policía”, por lo que pidió profundizar las averiguaciones sobre su posible participación en los hechos.

La acusación surge a partir de distintas pruebas incorporadas a la causa que buscan reconstruir los movimientos realizados por Barrelier antes y después de la desaparición de Agostina. Los investigadores consideran que el automóvil tuvo un papel importante en la secuencia de hechos que terminó con el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

Nayi remarcó que la investigación aún no está cerrada y advirtió que podrían surgir nuevas responsabilidades penales a medida que avancen las pericias y los testimonios. En ese sentido, señaló que la Justicia debe determinar si hubo personas que colaboraron con el acusado o intentaron encubrirlo.

Por el momento, Claudio Barrelier continúa detenido como principal sospechoso del crimen, mientras la fiscalía analiza nuevas pruebas y no descarta ampliar la cantidad de imputados dentro del expediente.

El caso continúa generando una fuerte conmoción social y mantiene la atención pública puesta en el avance de la investigación y en la posibilidad de que aparezcan nuevos elementos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.