El fiscal federal Carlos Pollicita comenzará a investigar el origen de los fondos en criptomonedas que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incluyó en su última declaración jurada patrimonial. La decisión se tomó luego de que la presentación del funcionario revelara la existencia de tenencias en Bitcoin y otros activos digitales que despertaron interés dentro de la causa que analiza su evolución patrimonial.

La investigación buscará determinar la procedencia de esos fondos, la fecha en la que fueron adquiridos y si las operaciones realizadas se corresponden con los ingresos declarados por el funcionario. Para ello, la fiscalía podría solicitar documentación bancaria, registros de operaciones financieras y otra información relacionada con los movimientos patrimoniales de Adorni.

La aparición de las criptomonedas en la declaración jurada generó repercusión política debido a que se produjo en medio de cuestionamientos sobre la transparencia patrimonial del jefe de Gabinete. Durante las últimas semanas, distintos sectores habían reclamado que hiciera pública su situación económica y explicara la composición de sus bienes.

Desde el entorno de Adorni sostienen que todas las tenencias fueron declaradas conforme a la normativa vigente y aseguran que no existen irregularidades en la adquisición de los activos digitales. Además, remarcan que el funcionario está dispuesto a colaborar con cualquier requerimiento judicial que se presente durante la investigación.

El caso se suma a otros expedientes que analizan declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y pone nuevamente en el centro del debate el uso de criptomonedas como instrumento de inversión. Especialistas señalan que, debido a las características de estos activos, las investigaciones suelen enfocarse en reconstruir el origen de los fondos utilizados para su compra.

Mientras avanza la investigación preliminar, la fiscalía buscará reunir información para determinar si existen elementos que justifiquen profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial del funcionario o si las operaciones declaradas se ajustan a los ingresos informados oficialmente.