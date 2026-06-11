El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció una nueva escalada en el conflicto con Irán al afirmar que ordenará un ataque de gran magnitud contra objetivos iraníes. Además, aseguró que su país avanzará sobre infraestructuras energéticas estratégicas y comparó la situación con las acciones que Estados Unidos desarrolló previamente en Venezuela.

Las declaraciones fueron realizadas a través de sus redes sociales y en medio de un contexto de creciente tensión militar entre ambos países. Trump sostuvo que las fuerzas estadounidenses actuarán “con mucha fuerza” y advirtió que la operación podría incluir acciones sobre la isla de Kharg, principal centro de exportación petrolera iraní.

El anuncio llega después de varios días de enfrentamientos y ataques cruzados que pusieron en riesgo las negociaciones diplomáticas que buscaban consolidar un alto el fuego. Según distintos reportes internacionales, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques contra instalaciones militares y objetivos estratégicos, generando preocupación en la comunidad internacional.

Trump justificó la medida argumentando que Irán incumplió compromisos asumidos durante las conversaciones de paz y sostuvo que su gobierno no permitirá restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz ni avances en el programa nuclear iraní. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de continuar negociaciones si Teherán modifica su postura.

La amenaza de intervenir sobre instalaciones energéticas iraníes generó inquietud en los mercados internacionales debido al papel clave que desempeña el país en la producción y exportación de petróleo. Tras las declaraciones del mandatario estadounidense, se registraron movimientos en los precios internacionales del crudo y crecieron las preocupaciones sobre una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente.

Mientras tanto, distintos gobiernos y organismos internacionales siguen de cerca la evolución de la crisis y llamaron a evitar una escalada que pueda desestabilizar aún más la región. Las próximas horas serán determinantes para conocer el alcance de las medidas anunciadas por Washington y la respuesta que pueda adoptar Irán.