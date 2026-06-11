El Gobierno nacional amplió de manera significativa la cantidad de convenios colectivos de trabajo que deberán ser revisados en el marco de la reforma laboral. Según la nueva planificación oficial, serán 446 los acuerdos laborales que sindicatos y empresas tendrán que renegociar por encontrarse vencidos o por contener disposiciones que el Ejecutivo considera desactualizadas frente a las nuevas condiciones del mercado de trabajo.

La medida será impulsada a través de la Secretaría de Trabajo y forma parte de una estrategia más amplia destinada a modernizar las relaciones laborales. Desde el oficialismo sostienen que muchos convenios fueron elaborados hace décadas y ya no reflejan las necesidades actuales de trabajadores y empleadores en distintos sectores productivos.

Entre los puntos que podrían ser objeto de discusión aparecen categorías laborales, modalidades de contratación, jornadas de trabajo, sistemas de productividad, capacitación y nuevas formas de organización vinculadas a los avances tecnológicos. El Gobierno considera que estas modificaciones podrían contribuir a mejorar la competitividad y fomentar la creación de empleo formal.

La ampliación de la cantidad de convenios a revisar representa un salto importante respecto de los planes iniciales. La intención oficial es que las negociaciones se desarrollen de manera gradual, actividad por actividad, con la participación de cámaras empresariales y organizaciones sindicales.

Desde distintos gremios manifestaron preocupación por la iniciativa y advirtieron que defenderán los derechos laborales conquistados a través de años de negociación colectiva. Algunos dirigentes sindicales sostienen que detrás de la propuesta podría existir un intento de flexibilización laboral, algo que el Gobierno rechaza y niega públicamente.

Las conversaciones comenzarán en las próximas semanas y podrían convertirse en uno de los principales ejes de discusión entre el oficialismo, el sector empresario y los sindicatos durante la segunda mitad del año, en un contexto donde la reforma laboral continúa ocupando un lugar central dentro de la agenda económica del Gobierno.