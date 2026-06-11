El riesgo país argentino volvió a registrar una fuerte caída y alcanzó los 461 puntos básicos, el nivel más bajo desde el inicio de la presidencia de Javier Milei. El indicador, elaborado por el banco J.P. Morgan, refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y es considerado una de las principales referencias para medir la confianza de los mercados en la economía del país.

La baja estuvo impulsada principalmente por la mejora en la cotización de los bonos soberanos argentinos, que registraron importantes subas durante las últimas jornadas. Los inversores reaccionaron favorablemente a distintos indicadores económicos que muestran una consolidación del equilibrio fiscal y una desaceleración sostenida de la inflación.

Desde el Gobierno interpretaron el dato como una señal de respaldo al programa económico impulsado por la administración de Milei. Funcionarios nacionales sostienen que la combinación de ajuste fiscal, reducción del gasto público y estabilidad monetaria permitió recuperar parte de la confianza de los mercados internacionales.

Analistas financieros señalaron que la caída del riesgo país también está vinculada a las expectativas sobre una futura normalización del acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito. Un indicador más bajo suele facilitar el financiamiento externo tanto para el Estado como para las empresas privadas.

A pesar de la mejora, especialistas remarcan que Argentina todavía mantiene niveles de riesgo superiores a los de la mayoría de los países de la región. Por eso consideran que será necesario sostener las políticas económicas actuales y continuar mostrando resultados positivos para consolidar la tendencia observada durante los últimos meses.

El descenso a 461 puntos representa uno de los mejores registros de los últimos años y se convirtió en una de las referencias económicas más destacadas para el Gobierno, que busca mostrar señales de recuperación y estabilidad en medio de un escenario todavía desafiante para distintos sectores de la economía.