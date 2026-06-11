El Banco Mundial redujo sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina durante 2026 y ajustó a la baja las expectativas que había presentado meses atrás. El organismo internacional explicó que la revisión responde a un contexto global más complejo, marcado por una desaceleración del comercio internacional, menores perspectivas de crecimiento mundial y un escenario financiero más desafiante para los países emergentes.

A pesar del recorte, el informe continúa proyectando que Argentina mantendrá una expansión económica durante este año. Según el organismo, la recuperación iniciada tras la estabilización de variables macroeconómicas seguirá mostrando resultados positivos, aunque a un ritmo menor al estimado anteriormente.

El Banco Mundial destacó que la desaceleración de la inflación, la mejora de algunos indicadores fiscales y la recuperación de ciertos sectores productivos contribuyen al crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, advirtió que persisten desafíos vinculados al nivel de inversión, la generación de empleo y la evolución de la demanda interna.

El informe también señala que la economía mundial atraviesa una etapa de menor dinamismo, situación que afecta las perspectivas de numerosos países. En ese contexto, las exportaciones, el acceso al financiamiento y las condiciones externas aparecen como factores que podrían influir en el desempeño económico argentino durante los próximos meses.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que la economía continúa creciendo y sostuvieron que las reformas implementadas desde el inicio de la gestión permitieron recuperar la confianza de los mercados y generar condiciones para una mayor estabilidad. Además, destacaron que distintos organismos internacionales siguen proyectando crecimiento para el país.

Los analistas consideran que el desafío principal será consolidar la recuperación económica y lograr que los sectores que todavía muestran dificultades puedan sumarse al proceso de crecimiento. Mientras tanto, las nuevas estimaciones del Banco Mundial ofrecen una referencia sobre las expectativas internacionales respecto del rumbo económico argentino.