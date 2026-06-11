El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará una nueva reunión de la mesa política del Gobierno apenas un día después de haber anunciado la presentación de su declaración jurada patrimonial. El encuentro se desarrollará en la Casa Rosada y reunirá a los principales referentes del oficialismo para analizar la situación política, legislativa y económica del país.

La reunión cobra especial relevancia porque se realiza en un contexto de fuerte exposición pública para Adorni, luego de que difundiera los detalles de su patrimonio y en medio de distintas investigaciones y cuestionamientos impulsados por sectores de la oposición. Desde el oficialismo sostienen que la presentación de la declaración jurada busca aportar transparencia y despejar dudas sobre la situación económica del funcionario.

Entre los temas que estarán sobre la mesa aparecen el avance de proyectos clave en el Congreso, las negociaciones con gobernadores, la estrategia política para el segundo semestre y el seguimiento de las principales medidas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei. También se analizará el escenario electoral y la consolidación de la estructura de La Libertad Avanza en distintas provincias.

Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que el objetivo del encuentro es coordinar acciones entre los distintos sectores del oficialismo y reforzar la agenda política del Ejecutivo. En las últimas semanas, la Casa Rosada buscó recuperar la iniciativa parlamentaria con proyectos vinculados a inversiones, reforma laboral y transparencia institucional.

La participación de Adorni en la conducción de la mesa política refleja el creciente protagonismo que adquirió dentro de la estructura gubernamental. Además de su rol como vocero, el funcionario se convirtió en una de las figuras más visibles de la gestión y en uno de los principales encargados de comunicar las decisiones del Ejecutivo.

Mientras tanto, el Gobierno intenta concentrarse en la agenda de gestión y avanzar con sus proyectos prioritarios, en un escenario donde la discusión política continúa atravesada por debates sobre transparencia, reformas económicas y relaciones con la oposición.