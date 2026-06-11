La Unión Industrial de Salta advirtió que las restricciones en el suministro energético ya afectan la producción, el empleo y las cadenas de valor. Solicitaron medidas inmediatas al Gobierno nacional.

La preocupación por las restricciones en el suministro de gas volvió a instalarse en el sector productivo de Salta. La Unión Industrial de Salta (UIS) advirtió que las limitaciones en el abastecimiento energético están generando dificultades operativas en distintos sectores y reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional.

El planteo fue impulsado por autoridades provinciales junto con representantes empresariales que integran la Mesa Empresaria Productiva y elevado al ministro de Economía de la Nación con el objetivo de solicitar medidas que permitan garantizar el abastecimiento.

Alertan por el impacto en la producción y el empleo

El director ejecutivo de la Unión Industrial de Salta, Pedro Pittaluga, sostuvo que el acceso al gas natural representa una condición estratégica para el desarrollo económico de la provincia.

Según explicó, las restricciones actuales afectan el funcionamiento normal de las industrias y también generan consecuencias sobre actividades vinculadas.

“El suministro de gas es estructural para el crecimiento de la industria, la minería y el desarrollo productivo provincial”, señaló.

Desde el sector remarcaron que el impacto no se limita únicamente a las plantas industriales, sino que también alcanza a trabajadores, proveedores, empresas de transporte, comercios y servicios asociados.

Piden previsibilidad y más acceso al gas de Vaca Muerta

Tras una serie de reuniones entre funcionarios provinciales y representantes empresariales, se definió avanzar con un pedido formal ante Nación.

Entre los principales puntos del reclamo figura la necesidad de garantizar previsibilidad en el abastecimiento y ampliar el acceso al gas proveniente de Vaca Muerta para sostener la actividad económica.

La solicitud también busca evitar interrupciones que puedan comprometer procesos productivos o generar costos adicionales para las empresas.

Un recurso clave para el crecimiento de Salta

Desde la Unión Industrial sostienen que contar con un suministro energético estable será determinante para acompañar el crecimiento de sectores estratégicos de la provincia, especialmente la industria y la minería.

Además, advirtieron que la continuidad de las restricciones podría afectar inversiones, empleo y el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a la producción regional.

Mientras esperan una respuesta oficial, el sector insiste en que el abastecimiento energético se convirtió en uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento económico de Salta.