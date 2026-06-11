ARCA reglamentó el nuevo régimen de regularización laboral que permitirá a las empresas blanquear trabajadores no registrados o corregir irregularidades en las relaciones laborales existentes. La medida forma parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y busca incentivar la formalización del empleo mediante beneficios fiscales, reducción de multas y facilidades de pago para los empleadores.

Según la reglamentación, las empresas que adhieran al programa podrán acceder a quitas de hasta el 90% sobre determinadas sanciones y deudas vinculadas a aportes y contribuciones. Además, tendrán la posibilidad de regularizar su situación mediante planes de pago especiales con condiciones más flexibles que las vigentes actualmente.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es facilitar la incorporación de trabajadores al sistema formal, reducir la informalidad laboral y ampliar la base de aportantes. También remarcan que muchas empresas enfrentan dificultades para regularizar empleados debido al peso de las sanciones acumuladas, por lo que consideran necesario ofrecer mecanismos de incentivo.

La iniciativa está dirigida tanto a pequeñas y medianas empresas como a empleadores de mayor tamaño. Quienes adhieran deberán cumplir con los requisitos establecidos por ARCA y registrar correctamente a los trabajadores involucrados para acceder a los beneficios previstos por el programa.

Distintos sectores empresariales valoraron positivamente la medida y señalaron que podría contribuir a reducir la informalidad en algunos rubros. Sin embargo, desde sectores sindicales advirtieron que será necesario controlar el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales para evitar situaciones de precarización.

La reglamentación representa uno de los pasos más importantes en la implementación de la reforma laboral aprobada este año y forma parte de la estrategia oficial para promover el empleo formal y simplificar los procesos de regularización de trabajadores en todo el país.