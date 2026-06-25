En diálogo con Cadena Máxima, Stella Maris Corbacho, referenta de la Fundación La Alameda y exdelegada del Comité Nacional contra la Trata en Salta, analizó el caso de Guadalupe, la joven de 19 años hallada sin vida en Orán, y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de búsqueda, la prevención y el acceso a la información.

Corbacho explicó que la Fundación La Alameda siguió el caso desde el inicio, manteniendo contacto permanente con la familia y colaborando en la difusión de la búsqueda a través de las redes sociales. Además, describió el profundo impacto que generó la confirmación del hallazgo y señaló que la comunidad se encuentra movilizada exigiendo el esclarecimiento del hecho y justicia para la víctima.

«Orán ya no es la orán de antes»

Durante la entrevista, Corbacho advirtió sobre el contexto de vulnerabilidad que atraviesa Orán por su condición de ciudad fronteriza. Según indicó, la presencia del narcotráfico, las mafias, el narcomenudeo y las limitaciones en materia de seguridad incrementan los riesgos para mujeres, niñas y adolescentes, quienes quedan expuestas a distintas formas de violencia y explotación.

Respecto al accionar de las autoridades, destacó que la denuncia por la desaparición fue recibida de manera inmediata por la Policía, desmintiendo el mito de que es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar a una persona desaparecida. Sin embargo, cuestionó la falta de información brindada a la familia durante la investigación y sostuvo que no se observó un despliegue de búsqueda acorde con la gravedad del caso. Desde la Fundación La Alameda, explicó, realizaron además la denuncia ante la línea nacional 145 para activar el sistema federal de búsqueda.

Finalmente, remarcó la importancia de la prevención y la información como herramientas fundamentales para combatir la trata de personas. Señaló que muchas víctimas son captadas mediante falsas ofertas laborales y recordó que cualquier persona puede comunicarse de forma gratuita y anónima con la línea 145 para denunciar o solicitar asesoramiento.

Asimismo, destacó el rol de los medios de comunicación en la difusión responsable de estos casos y en la promoción de campañas de sensibilización para prevenir nuevas situaciones de violencia y explotación.

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Stella Maris Corbacho – Radio Cadena Máxima