El bloque de La Libertad Avanza en el Senado decidió cerrar filas en respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la creciente presión política y judicial que enfrenta. El oficialismo busca garantizar que el funcionario mantenga el respaldo parlamentario mientras se multiplican los pedidos de interpelación impulsados por la oposición.

La reunión de los senadores libertarios se realizó en la Casa Rosada y contó con la presencia de Adorni y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí, el jefe de Gabinete explicó su situación judicial y recibió el compromiso de los legisladores de bloquear cualquier intento de avanzar con una moción de censura o una eventual remoción de su cargo.

El encuentro se desarrolló en un contexto de tensiones internas con Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado. La senadora había anunciado la suspensión del informe de gestión que Adorni debía presentar el 2 de julio para evitar que la exposición derivara en una extensa interpelación. Sin embargo, horas más tarde, el propio funcionario aseguró públicamente que estaba dispuesto a asistir a la Cámara alta, dejando al descubierto diferencias dentro del oficialismo.

Mientras tanto, el interbloque Justicialista mantiene su intención de impulsar una interpelación al jefe de Gabinete. No obstante, el oficialismo logró un acuerdo con sectores dialoguistas para que ese tipo de iniciativas requiera una mayoría especial de dos tercios, lo que dificulta el avance de la oposición.

Desde La Libertad Avanza remarcaron que la continuidad de Adorni depende exclusivamente de la decisión del presidente Javier Milei y rechazaron cualquier intento de removerlo por vía parlamentaria. Senadores oficialistas afirmaron que acompañarán la postura del Gobierno y defendieron la gestión del jefe de Gabinete pese a las investigaciones en curso.

La sesión prevista para esta semana en el Senado será clave para medir el respaldo político del oficialismo. Además de debatir proyectos económicos y judiciales, el clima estará atravesado por el futuro de Adorni y por las diferencias internas que comenzaron a hacerse visibles dentro de La Libertad Avanza.