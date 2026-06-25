El Gobierno argentino ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país y dejaron al menos 164 muertos y más de 970 heridos. La decisión fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que la ayuda fue dispuesta por instrucción del presidente Javier Milei y que ya existen contactos diplomáticos con las autoridades venezolanas para coordinar el envío de asistencia.

“Acá no hay ideología que nos separe”, afirmó Quirno al referirse a la situación humanitaria que atraviesa Venezuela. El funcionario explicó que, pese a las diferencias políticas entre ambos gobiernos, la prioridad es colaborar con la población afectada y evaluar cuáles son las necesidades más urgentes para brindar una respuesta efectiva.

Desde la Cancillería señalaron que las conversaciones con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez se mantienen por los canales diplomáticos habituales. El Ejecutivo argentino trabaja junto a los ministerios de Seguridad y Defensa para definir qué tipo de ayuda podrá enviarse, en función de los requerimientos que transmitan las autoridades venezolanas.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron severos daños en el norte de Venezuela, especialmente en el estado de La Guaira. Además de las víctimas fatales, miles de personas resultaron damnificadas y continúan las tareas de rescate entre los escombros, mientras la comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria.

Argentina se sumó así a otros países que manifestaron su solidaridad y ofrecieron asistencia técnica, médica y logística para enfrentar la emergencia. El Gobierno sostuvo que la prioridad es colaborar con el pueblo venezolano y dejó en claro que la ayuda humanitaria trasciende las diferencias ideológicas entre las administraciones.

El ofrecimiento representa uno de los pocos gestos de cooperación entre Buenos Aires y Caracas en los últimos meses y refleja un cambio de enfoque frente a una tragedia de gran magnitud, que mantiene en alerta a organismos internacionales y equipos de rescate de distintos países.