El expresidente venezolano Nicolás Maduro envió un mensaje al pueblo de su país luego de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela y dejaron al menos 164 muertos y más de 970 heridos. Desde el centro de detención en Nueva York, donde permanece desde enero, pidió “máxima unión, solidaridad y acción” para afrontar una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país.

A través de un comunicado difundido por sus abogados y colaboradores, Maduro llamó a los venezolanos a mantenerse unidos frente a la emergencia y expresó su apoyo a las familias de las víctimas. “Hoy no hay espacio para las diferencias. Es momento de acompañar a quienes lo perdieron todo y respaldar a los equipos de rescate”, señaló en el mensaje.

El exmandatario también pidió fortalecer las tareas de asistencia humanitaria y colaborar con las autoridades que trabajan en las zonas afectadas. Además, instó a la población a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia para evitar nuevos riesgos, ya que continúan registrándose réplicas en distintas regiones del país.

Mientras tanto, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez mantiene el estado de emergencia y coordina las tareas de rescate junto con equipos nacionales e internacionales. La Guaira continúa siendo la región más golpeada, con importantes daños en edificios, hospitales, rutas y servicios públicos.

El mensaje de Maduro se conoció pocas horas después de que varios países, entre ellos Argentina y Estados Unidos, ofrecieran asistencia humanitaria para colaborar con la recuperación de las zonas afectadas. La tragedia movilizó a gobiernos y organismos internacionales, que comenzaron a enviar ayuda médica, logística y equipos especializados de rescate.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, son considerados uno de los peores desastres naturales registrados en Venezuela en las últimas décadas. Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.