Dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela y provocaron una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país. Según el último balance oficial, al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas, mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros y las autoridades mantienen el estado de emergencia.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó que las zonas más afectadas son La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua y Yaracuy, donde se registró el derrumbe de edificios, hospitales, viviendas y parte de la infraestructura vial. Además, miles de personas fueron evacuadas y debieron pasar la noche en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

Los dos sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno poco frecuente conocido como “doblete sísmico”. El primer movimiento alcanzó una magnitud de 7,2 y fue seguido por otro de 7,5, que liberó una energía considerablemente mayor y agravó los daños. Desde entonces se registraron más de 20 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y dificulta las tareas de rescate.

Las autoridades venezolanas desplegaron miles de efectivos de emergencia y habilitaron refugios temporales para asistir a los damnificados. También se suspendieron las clases, se cerró el aeropuerto internacional de Maiquetía y se restringió parcialmente el funcionamiento del transporte público mientras continúan las evaluaciones de daños estructurales.

La tragedia generó una rápida respuesta de la comunidad internacional. Países como Argentina, Estados Unidos, Francia y España ofrecieron asistencia humanitaria, equipos de rescate y ayuda logística para colaborar con las tareas de búsqueda y recuperación. Organismos internacionales también comenzaron a movilizar recursos ante la magnitud del desastre.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando debido a la cantidad de personas desaparecidas y a la gravedad de los daños registrados en distintas ciudades del país.