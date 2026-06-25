La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto del denominado “Súper RIGI”, una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para atraer grandes inversiones en nuevas industrias. La propuesta obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, y ahora deberá ser debatida por el Senado para convertirse en ley.

El proyecto amplía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en la Ley Bases y está dirigido exclusivamente a emprendimientos que superen los 1.000 millones de dólares. El objetivo es captar inversiones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, centros de datos, baterías de litio, energías renovables y otras industrias de alto desarrollo tecnológico.

Entre los beneficios previstos se incluyen una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, estabilidad fiscal por 30 años, exenciones en derechos de importación y exportación, un acceso más rápido a las divisas generadas por las inversiones y un régimen especial para nuevos empleos. Desde el oficialismo sostienen que estas medidas permitirán atraer capitales internacionales y generar puestos de trabajo.

Durante el debate, el proyecto recibió un fuerte respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y otros bloques aliados. En cambio, Unión por la Patria, la izquierda y algunos bloques provinciales votaron en contra al considerar que el régimen concede beneficios excesivos a grandes empresas extranjeras y podría perjudicar a la industria nacional y a las pymes.

La aprobación del Súper RIGI representó una victoria política para el Gobierno en una semana marcada por la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, durante la misma sesión, Diputados convirtió en ley el acuerdo para cancelar una deuda de 171 millones de dólares con dos fondos buitre, otro de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Con la media sanción obtenida en la Cámara baja, el proyecto pasará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para su aprobación definitiva. El debate promete ser intenso, ya que la iniciativa genera posiciones enfrentadas entre quienes consideran que impulsará inversiones y quienes advierten sobre sus posibles efectos económicos y fiscales.